Fatih'te bekçi silahla önce arkadaşını sonra kendini vurdu (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fatih'te bekçi silahla önce arkadaşını sonra kendini vurdu (2) - Son Dakika

Fatih'te bekçi silahla önce arkadaşını sonra kendini vurdu (2)

6 saat önce

MESLEKTAŞINI VURDUKTAN SONRA İNTİHAR EDEN BEKÇİ KURTARILAMADIFatih'te bir kafede arkadaşını vurduktan aynı silahla intihar eden Mehmet Akif A. isimli bekçi hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Fatih'te bekçi silahla önce arkadaşını sonra kendini vurdu (2), System.String[]

MESLEKTAŞINI VURDUKTAN SONRA İNTİHAR EDEN BEKÇİ KURTARILAMADI

Fatih'te bir kafede arkadaşını vurduktan aynı silahla intihar eden Mehmet Akif A. isimli bekçi hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Silivrikapı mahallesinde dün akşam saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İki bekçi arasında bir kafede yaşanan kavgada, idari soruşturma nedeniyle açığa alındığı öğrenilen Mehmet Akif A. meslektaşı Ekrem Y.'yi silahla yaraladıktan sonra aynı tabanca ile başına ateş ederek intihar etti. Ağır yaralanmış olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Mehmet Akif A., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Meslektaşının silahından çıkan kurşunla yaralanan Ekrem Y.'nin ise tedavisinin Samatya Devlet Hastanesi'nde devam ettiği öğrenildi. Mehmet Akif A.'nın cansız bedeni hastanenin morguna kaldırıldı.Öte yandan, polis ekipleri de olayın yaşandığı kafe ve ve çevresinde detaylı olay yeri incelemesi yaparak delileri tek tek topladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Soner HASIRCOĞLU/ İSTANBUL DHA


Silivrikapı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 02:58 Kaynak: DHA
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