FATİH'TE DİLENCİ VE HANUTÇU DENETİMİ - Son Dakika
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FATİH'TE DİLENCİ VE HANUTÇU DENETİMİ

09.08.2022 16:19
FATİH'TE DİLENCİ VE HANUTÇU DENETİMİ

FATİH'te dilencilere ve işportacılara yönelik denetim gerçekleştirildi.

FATİH'te dilencilere ve işportacılara yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimde kucağında bebeğiyle dilenen bir kadın polis ekiplerini görünce ağlayarak gitmek istedi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te özellikle turistlerin yoğun olduğu bölgelerde hanutçu, dilenci ve işportacılara yönelik denetim gerçekleştirdi. Saat 13.00'te başlayan denetimlerde, ekipler Beyazıt, Sultan Ahmet ve Çemberlitaş bölgelerinde turistleri rahatsız edenlerin tespit edilmesi için çalıştı.Denetimler sırasında hanutçuluk yaptığı tespit edilen bir kişi, kendisine işlem yapmak isteyen polislere direndi. Kucağında bebeğiyle dilenen bir kadın ise polisleri görünce olay yerinden ayrılmaya çalıştı. Polisin durdurması üzerine ağlamaya başlayan kadın dilenci, bebeğini kullanarak duygu sömürüsü yaptı. Polisin işlem yapacağını söyleyen kadın dakikalarca dirense de kurtulamadı. Yapılan denetimlerde bin 215 kişinin GBT sorgusu yapılırken 1 aranan şüpheli, 2 pasaportsuz kişi yakalandı. Polis 14 şüpheliye hanutçuluk, 1 kişiye dilencilik, 4 kişiye ise çevreye rahatsızlık vermek suçundan işlem yaptı. İşportacılık yapan 3 kişi ise polisi görünce kaçtı. Yaşanan kovalamacada işportacılar izlerini kaydettirmeyi başardı.

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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FATİH'TE DİLENCİ VE HANUTÇU DENETİMİ - Son Dakika

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