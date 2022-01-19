FATİH Aksaray'daki eğlence mekanlarına genel asayiş denetimi yapıldı.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aksaray ve civarında bulunan eğlence mekanlarına yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi. Saat 21.00 sıralarında başlayan denetimlerde, mekanların içerisine giren ekipler, kontrollerini gerçekleştirdi. Ekipler, mekanlardaki vatandaşların kimliklerini toplayarak, Genel Bilgi Taraması'ndan(GBT) geçirdi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › FATİH'TE EĞLENCE MEKANLARINA ASAYİŞ DENETİMİ - Son Dakika