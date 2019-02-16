Son Dakika Haberleri: Fatih'te Gece Kulübündeki Silahlı Kişilere Operasyon

Fatih'te Gece Kulübündeki Silahlı Kişilere Operasyon

1 saat önce

Fatih'te gece kulübünün çalışanlarıyla tartışan ve gelişigüzel ateş açan iki şüpheliden biri teslim olurken diğeri arka kapıdan kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı.

Fatih'te Gece Kulübündeki Silahlı Kişilere Operasyon, System.String[]
Fatih'te gece kulübünün çalışanlarıyla tartışan ve gelişigüzel ateş açan iki şüpheliden biri teslim olurken diğeri arka kapıdan kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Katip Kasım Mahallesi Güvenlik Caddesi'ndeki gece kulübüne dün akşam saatlerinde gelen iki kişi, bir süre sonra çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle iş yeri çalışanları tarafından dışarı çıkarıldı. Sabaha doğru yeniden gece kulübüne gelen ve silahlı oldukları belirtilen şüpheliler, iş yeri çalışanlarıyla tartıştı.

Şüphelilerin gece kulübünden ayrılmaması üzerine dışarı çıkan personel, polise haber verdi. İş yerinden çıkmayan ve polisleri gören şüpheliler gelişigüzel ateş açtı.

Özel harekat polislerinin de sevk edildiği gece kulübünün çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Polisin çağrıları üzerine içeride bulunan şüphelilerden biri teslim oldu. Diğer şüpheli de arka kapıdan kaçmaya çalışırken yakalandı.

Soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 10:45 Kaynak: AA

Güvenlik Caddesi, Fatih, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İş Adamına Şantaj Yapan 4 Kişi, Operasyonla Yakalandı Bilişim Alanında İş Arayanlara İngiltere Kapılarını Açıyor

İş Yerine Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerasında Eski Fotoğraflar İş Sahibi Yaptı! 45 Yıl Önce Babası ve Dedesinin Yaptığı İşi Yapmaya Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 11:57:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fatih'te Gece Kulübündeki Silahlı Kişilere Operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]