Fatih'te gizli şekilde oyun oynatılan kahvehaneye operasyon - Son Dakika

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Fatih'te gizli şekilde oyun oynatılan kahvehaneye operasyon
6 saat önce
İstanbul'da camları gazete ile kapatılan ve içeriden kapısı kitlenerek müşterilerine hizmet veren kahvehane mühürlendi.
İstanbul'da camları gazete ile kapatılan ve içeriden kapısı kitlenerek müşterilerine hizmet veren kahvehane mühürlendi.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karagümrük Mahallesi'nde bir kahvehanede, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemlerinin ihlal edildiği ve müşterilerin oyun oynamasına izin verildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Camları gazete kağıdıyla kapatılan ve kapısı içeriden kitlenen kahvehaneye düzenlenen operasyonda, iş yeri sahibi ile okey oynayan ve oyunları izleyen müşterilere idari para cezası uygulandı.
İş yeri, zabıta ekiplerince mühürlendi.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 03:06 Kaynak: AA
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