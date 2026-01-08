Fatih'te İş Yeri Kurşunlama Olayı

Fatih'te bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 26 Aralık 2025'te saat 03.20 sıralarında Mimar Hayrettin Mahallesi Yeniçeriler Caddesi'ndeki iş yerini kurşunlayan iki şüpheli, motosikletle kaçtıkları sırada bölgede görev yapan polis ekiplerine silah doğrulttu.

Bunun üzerine polis, şüphelilere uyarı ateşi açtı. Yaşanan kovalamaca sırasında motosikletin kaza yapması sonucu Ö.F.K. (17) ile E.A. olayda kullandıkları silahla birlikte yakalandı.

Kovalamaca esnasında yaralanan E.A, sağlık ekiplerince hastanede tedavi altına alındı.

Yapılan incelemelerde, E.A.'nın telefonunda kurşunlama olayıyla ilgili videonun bulunduğu ve alınan talimat mesajları tespit edildi.

Çalışmaların devamında olayla alakalı olduğu belirlenen U.Ö. (20) ve B.E. (20) de gözaltına alındı.

Şüpheliler U.Ö., Ö.F.K. ve B.E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan, şüphelilerin iş yerini kurşunlaması ve polisten kaçtıkları sırada yakalandıkları anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, başlarında kask bulunan 2 zanlının silahla iş yerini kurşunlaması, polisin şüphelileri durdurmaya çalışması, zanlılardan birinin polise silah doğrultması ve ekiplerin motosiklet lastiğine ateş etmesi ve zanlıların yakalanması yer alıyor.