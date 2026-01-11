Fatih'te İstinat Duvarı Çöktü, Sokak Trafiğe Kapandı

Fatih'te boş arazideki istinat duvarının çökmesi nedeniyle yol geçici olarak trafiğe kapatıldı.
Ayvansaray Dervişzade Sokak'ta, kuvvetli yağışın da etkisiyle boş arazide bulunan istinat duvarında çökme meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.
Çökme nedeniyle sokak tedbiren geçici süreyle trafiğe kapatıldı.
Belediye ekipleri çöken duvara ait beton parçalarını temizlemek için çalışma başlattı.
