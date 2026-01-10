Fatih'te Motosiklet Yangını - Son Dakika
Fatih'te Motosiklet Yangını

Fatih\'te Motosiklet Yangını
10.01.2026 06:39
Fatih Cibali'de park halindeki motosiklette çıkan yangın minibüse sıçradı, itfaiye söndürdü.

FATİH'te park halindeki bir motosiklette çıkıp, yanındaki minibüse sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 22.30 sıralarında Cibali Mahallesi Cibali Mescidi Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki motosiklette henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, motosikletin yanındaki minibüse sıçradı. Yangında zaman zaman küçük çaplı patlamalar meydana gelirken, mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Alevlerin sardığı motosiklet kullanılamaz hale gelirken, minibüste hasar oluştu. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

