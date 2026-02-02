Fatih'te Okul Çevresinde Polis Denetimi - Son Dakika
Fatih'te Okul Çevresinde Polis Denetimi

02.02.2026 14:25
Polis, Fatih'teki okul çevresinde denetim yaparak GBT sorgulaması ve araç kontrolü gerçekleştirdi.

Fatih'teki okul çevrelerinde polis ekiplerince denetim yapıldı.

Yarıyıl tatilinin bitmesinin ardından öğrenciler okullarına kavuşurken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğünün katılımıyla Selçuk Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi çevresindede denetim gerçekleştirildi. Ekipler, şüphelilerin kimliğini inceleyerek Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı. Bazı sürücüler de durdurularak belgelerine bakıldı. Araçlar didik didik aranırken, denetimlerin sürdürüleceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, Polis, Son Dakika

