Fatih'te seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Aksaray Mahallesi Kennedy Caddesi'nde Bakırköy istikametinde ilerleyen otomobilin sürücüsü, motor kısmından duman çıktığını fark ettiği aracını sağ şeride çekerek durdurdu.
Sürücü, yangına müdahale etmeye çalışırken alevler aracı sardı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü.
Kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Fatih'te Otomobil Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?