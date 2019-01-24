Son Dakika Haberleri: Fatih'te Seyir Halindeki İett Otobüsünde Yangın

Fatih'te Seyir Halindeki İett Otobüsünde Yangın

1 saat önce

Fatih'te seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı.

Fatih'te Seyir Halindeki İett Otobüsünde Yangın, System.String[]
Fatih'te seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Otobüs şoförü yolcuları tahliye ederken, çevredeki vatandaşlar da yangın tüpleriyle yangına müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, olay Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Yeşilpınar- Vezneciler seferini yapan 39 Y numaralı otobüs seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Otobüsün motor kısmında çıkan alevleri gören şoför yolcuları aşağı indirdi. Bu sırada çevredeki diğer sürücüler de yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin gelmesiyle kısa sürede söndürüldü.

Ayşe Ören, "Edirnekapı'da otobüsün tekerlek kısmından kıvılcım çıktığını gördük. Eşim kornaya bastı uyarmak için. Otobüs fark etmedi. Ta ki buraya gelene kadar. Buraya gelince alevler içinde kaldı. Arabayı cadde ortasına parketti eşim. Yangın tüpünü aldı ve söndürüldü" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:15 Kaynak: İHA

İETT, Fatih, 3. Sayfa
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