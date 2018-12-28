Fatih'te Uber Sürücüsü Tartıştığı Kadın Müşterisini Ezdi
17 dakika önce
Fatih'te UBER sürücüsü ücret yüzünden tartıştığı kadın müşterisini ile yol kenarında bekleyen başka bir kadına çarparak, kaçtı.
Fatih
'te UBER sürücüsü ücret yüzünden tartıştığı kadın müşterisini ile yol kenarında bekleyen başka bir kadına çarparak, kaçtı. Polis
tarafından yakalanan sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, hafif yaralanan iki kadın hastaneye kaldırıldı.
Olay, Eminönü Ragıp Gümüşpala
Caddesi'nde saat 19.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre UBER sürücüsü ile kadın yolcusu arasında ücret yüzünden tartışma çıktı. Yol kenarında devam eden tartışmaya çevredekiler de dahil olunca, ismi öğrenilemeyen UBER sürücüsü aracına bindi. Sürücü araçla hareket ettikten sonra önce tartıştığı müşterisine ardından da yol kenarında bekleyen bir başka kadına çarparak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ayağı ezilen iki kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Balat yönünde kaçmaya çalışan aracı polis Ayvansaray Caddesi üzerinde durdurdu. Sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken aracın sağ aynasının ve yan kapının kırık olduğu görüldü.
Görüntü Dökümü:
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-UBER aracından detay görüntü
-Polis ekiplerinden detay görüntü
-Aracın hasarlı hali
-Aracın polis ekipleri tarafından götürülmesi
-Olay yerinden genel ve yakın detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:08 Kaynak: DHA
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