Son Dakika Haberleri: Fatih'te yağmurdan giderler tıkandı, daireyi lağım suyu bastı
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Fatih'te yağmurdan giderler tıkandı, daireyi lağım suyu bastı

34 dakika önce

FATİH'te yağmur suyunun giderleri tıkaması nedeniyle bir daireyi lağım suyu bastı.

Fatih'te yağmurdan giderler tıkandı, daireyi lağım suyu bastı, System.String[]
FATİH'te yağmur suyunun giderleri tıkaması nedeniyle bir daireyi lağım suyu bastı. Dairedeki eşyalar su içinde kalırken evde yaşayan hamile kadın kokudan fenalaşarak, hastaneye kaldırıldı.
Olay, Cibali Mahallesi Haydar Caddesi üzerindeki apartmanda zemin altında bulunan bir dairede meydana geldi. Hasan Aydın ile hamile eşi Nura Aydın'ın yaşadığı daireyi sabah saatlerinde yağmur nedeniyle giderlerin tıkanması sonucu lağım suyu bastı. Dairenin bütün odalarına su dolarken, evdeki eşyalar ve çiftin yeni doğacak bebekleri için aldıkları beşik ve eşyalar da kullanılmaz hale getirdi. Daireye dolan sudan kaynaklanan kokudan dolayı doğumuna sayılı günler kalan Nura Aydın, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Hasan Aydın su dolan dairesini temizlemeye çalıştı.

"BEBEK EŞYALARININ HEPSİ GİTTİ"
Evi su dolan Hasan Aydın, "Sabah 05.00 sıralarında hastaneye gittik. Eşim 41 haftalık hamile. Eve geldiğimiz zaman bir şey yoktu. Yattık. Eşimin bağırtısıyla uyandım. Klozetten ve giderlerden su fışkırdığını gördüm. Eşim 41 haftalık hamile olduğu için kokudan bayıldı. Hemen odaya yerleştirdi. Akrabaları arkadaşları yetkilileri aradım. Sabahleyin aşırı yağış sonrasında evin halini görüyorsunuz. Eşim doğumda haber bekliyorum. Kokudan etkilenerek ani baygınlık geçirdi. Doğuma hazırlığımızı yapıyorduk. Bebek eşyalarının hepsi gitti. Mağduriyetimiz ne olacak bilmiyorum." dedi.



- İstanbul
Hasan Aydın, Sabah, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:32 Kaynak: DHA
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