Fatih'te yankesicilik yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Fatih'te yankesicilik yapan şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Fatih'te 4 ayrı yankesicilik olayını gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Fatih'te 4 ayrı yankesicilik olayını gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Aralık 23.15 sıralarında Kemal Paşa Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde meydana gelen yankesicilik olayına ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Polis, şüpheli Hüseyin Y.'yi (44) Avcılar Ambarlı Mahallesi'ndeki adresine düzenlediği baskınla yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin farklı tarihlerde 3 ayrı yankesicilik olayının faili olduğunu belirlendi.

Şüphelinin 4 olaydan yankesicilik yöntemiyle 4 bin 170 dolar, 150 avro, 2 bin 380 lira ile 500 Türkmen Manatı çaldığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin yoldan geçenleri soru sorma bahanesiyle durdurduğu, el çabukluğuyla vatandaşların çanta ve ceplerinden para çaldığı anlar görülüyor.

Fatih'te yankesicilik yapan şüpheli tutuklandı

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kemal Paşa Mahallesi, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 02:15 Kaynak: AA
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