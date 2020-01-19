Fatih Terim'den Marcao ve Vedat Muriqi yanıtı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Fatih Terim'den Marcao ve Vedat Muriqi yanıtı! - Son Dakika Spor

Fatih Terim'den Marcao ve Vedat Muriqi yanıtı!

6 saat önce

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Denizlispor maçının 4. dakikasında Marcao'nun sarı kart görerek cezalı duruma düşmesi hakkında açıklama yaptı.

Fatih Terim'den Marcao ve Vedat Muriqi yanıtı!, System.String[]

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Denizlispor maçının 4. dakikasında Marcao'nun sarı kart görerek cezalı duruma düşmesi hakkında açıklama yaptı.


"BAŞKALARI BİZİ İLGİLENDİRMEZ"


Terim, "Dün Vedat Muriqi'in gördüğü ikinci sarı kart çok tartışıldı. Bugün Marcao cezalı duruma düştü. Hiç böyle bir şey konuşuldu mu?" sorusunu "Bizde böyle bir şey konuşulabilir mi? Bizim aklımıza hiç böyle şeyler gelmez, hiçbir zaman böyle bir şey söylemedim, düşünmedim de! Doğrusu neyse, oraya gider. Başkaları bizi ilgilendirmez." şeklinde yanıtladı.


Marcao, Galatasaray'ın gelecek hafta Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçta yer alamayacak.


Denizlispor, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 07:27 
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