Fatma anne günler sonra kayıp oğluna kavuştu - Son Dakika

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde yaşayan lise öğrencisi Harun Abo, günler sonra emniyet ekipleri tarafından bir internet kafede bulundu.

İpekyolu ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de ikamet eden Tahir (60) ve Fatma Abo'nun (42) 6 çocuğundan biri olan Harun (16), 13 gün önce kayıplara karışmıştı. Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 6. sınıf öğrencisi Abo, aynı zamanda kendi mahallelerinde bir minibüste de muavin olarak çalışıyordu. 13 gün önce ablasına gelerek para isteyen Abo, istediğini alamayınca küserek evden ayrılmış ve bir daha eve dönmemişti.

Polisler sokak sokak aradı

Van İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan arama çalışmalarında bir internet kafede bulunan Abo, ailesine teslim edildi. Çocuklarına kavuşarak sevince boğulan aile, polis ekiplerine teşekkür etti.

Van İl Emniyet Müdürlüğü, 13 gün aradan sonra bulunan çocuğa yönelik bir açıklama yaptı. Açıklamada, "30 Ekim 2020 tarihinde T.A. isimli vatandaşımızın müdürlüğümüze gelerek 2004 doğumlu H.A. isimli oğlunun iki gündür kayıp olduğunu, kendisinden haber alamadıklarını bildirmesi üzerine; Müdürlüğümüz Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; kayıp çocuğun bulunmasına yönelik olarak arkadaşları ile görüşmeler yapılmış, görüşmeler neticesinde gidebileceği yerler, cadde ve sokaklar aranmış, sokak ve caddelerde bulunan iş yerlerine ait güvenlik kameraları ve MOBESE görüntüleri incelenmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda 13 gündür kayıp olan H.A., müdürlüğümüz görevlilerince 9 Kasım 2020 günü İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi'nde bulunan bir internet kafede bulunmuş, Çocuk Şube Müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edilmiştir. Van Emniyet Müdürlüğü olarak toplumun temeli ailelerin huzuru ve geleceğimiz olan çocuklarımızın güvenliğine yönelik çalışmalarımız devam edecektir" ifadeleri kullanıldı. - VAN