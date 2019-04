Fatma Şahin Randevusuz Görüşme Uygulaması ile Tebrikleri Kabul Ediyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına yüzde 54 oyla yeniden seçilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, randevusuz görüşme uygulamasıyla vatandaşların tebriklerini kabul ediyor.

Her kesimden vatandaşı ağırlayan Şahin, samimi bir ortamda Gazianteplilerle sohbet etti. Şahin'e başarı dileyen vatandaşlar, kendisine her zaman sahip çıkacaklarının mesajını verdi. Gaziantep'le kurduğu gönül köprüsünü 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seçmenlerin büyük bir teveccühüyle başkanlık koltuğuna oturan Fatma Şahin, 2 milyonluk şehrin bir kez daha şehri emini oldu. Şahin, ustalık döneminin ilk günlerinde farklı bir uygulamayla randevusuz halk görüşmesi başlattı, tebrikleri kabul etti. Yediden yetmişe yüzlerce misafiri ağırlayan Şahin, yoğun ilgiden memnun kalırken, konuklarıyla hatıra fotoğrafı da çektirdi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "31 Mart'ta milletimize karşı bizi mahcup etmeyen yüce Mevlam'a hamd olsun. Kadınlarımız, gençlerimiz başta olmak üzere tüm Gaziantep arkamızda durdu. Sayın başkanım değil benim başkanım oldum. Her zaman olduğu gibi makamımız tüm hemşehrilerime sonuna kadar açık. Randevu almadan tebrikleri kabul ederek, sevincimizi halkımızla yaşıyoruz. Hemşehrilerim projelerimize, kardeşliğimize, gönül belediyeciliğimize durma yok yola devam dediğini bir kez daha tescilledi" diye konuştu.



Şahin, yeni dönemde birlikle gelecek nesillere daha yaşanır bir şehir inşa edeceklerini sözlerine ekledi. - GAZİANTEP

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

