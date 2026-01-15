Fatsa'da Forklift Kazası: 1 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Fatsa'da Forklift Kazası: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Fatsa\'da Forklift Kazası: 1 İşçi Hayatını Kaybetti
15.01.2026 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Fatsa ilçesinde iki forkliftin çarpışması sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde fabrika içerisinde iki forkliftin çarpıştığı kazada 1 işçi hayatını kaybetti.

Kaza, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir bentonit fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen nedenle iki forklift çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen forklift sürücülerinden Saadettin Eren (46) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eren, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazaya karışan diğer forklift sürücüsü Ö.Ö.'nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İş Kazası, Güvenlik, 3-sayfa, Fatsa, Ordu, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Fatsa'da Forklift Kazası: 1 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu: Suriye’deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır Davutoğlu: Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır
Ne et ne tavuk ne de sucuk Bu döner bembeyaz Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner bembeyaz
Bilal Erdoğan’dan çarpıcı sözler: Gündemimi haber akışının belirlemesine izin vermiyorum Bilal Erdoğan'dan çarpıcı sözler: Gündemimi haber akışının belirlemesine izin vermiyorum
Lindsay Graham’dan Türkiye’ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın Lindsay Graham'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın
Amine Harit’ten sürpriz itiraf: Galatasaray beni istedi Amine Harit'ten sürpriz itiraf: Galatasaray beni istedi
Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler

16:42
İstanbul’un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
İstanbul'un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
15:48
Ufuk Özkan’dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi
15:38
Savcılıkta Derya Çayırgan’ın yanıt veremediği soru: ’’Hatırlamıyorum’’ dedi
Savcılıkta Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru: ''Hatırlamıyorum'' dedi
15:36
Nahçıvan’da şofbenden sızan gazdan zehirlenen 2 Türk öğrenci öldü
Nahçıvan'da şofbenden sızan gazdan zehirlenen 2 Türk öğrenci öldü
14:08
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan’ın ilk ifadesi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 16:57:36. #7.11#
SON DAKİKA: Fatsa'da Forklift Kazası: 1 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.