Fatsa\'da Forklift Kazası: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Fatsa ilçesinde fabrika içerisinde iki forkliftin çarpıştığı kazada 1 işçi hayatını kaybetti.

Kaza, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir bentonit fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen nedenle iki forklift çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen forklift sürücülerinden Saadettin Eren (46) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eren, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazaya karışan diğer forklift sürücüsü Ö.Ö.'nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU