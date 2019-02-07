Son Dakika Haberleri: Fatsa'da Hz. Ömer Camisi'nin Temeli Atıldı

Fatsa'da Hz. Ömer Camisi'nin Temeli Atıldı

27 dakika önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Hz. Ömer Camisi'nin temeli törenle atıldı.

Fatsa'da Hz. Ömer Camisi'nin Temeli Atıldı, System.String[]
Ordu'nun Fatsa ilçesinde Hz. Ömer Camisi'nin temeli törenle atıldı.

Temel atma töreni din görevlisi tarafından Kur'an-ı Kerim okunması ile başladı. Konuşmalar bölümünde ilk konuşmayı yapan Cami Dernek Başkanı İsmail Keskin, Hazreti Ömer Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneğinin 2018 yılı Haziran ayında kurulduğunu ve kısa sürede hayırsever vatandaşların katkılarıyla bugünkü konumuna ulaştığını söyledi.

Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Eroğlu yaptığı konuşmada, "Camiler Müslümanların tapusudur. Cami gördüğümüz zaman anlarız ki orada Müslümanlar yaşar. Camiler bizim nişanımızdır" diye konuştu.

Temel atma töreninde son konuşma yapan Fatsa İlçe Müftüsü Hamza Bayram ise, "Bu mabetleri yaparken günün şartlarına göre bizim bunu yapmamız gerekir. Bu camimizin projesi biraz değişik olsun istedik, hem sosyal alanlarıyla bir proje olsun dedik. Sadece bir ibadet alanı değil sosyal alanları hatta ve hatta ilerisini düşünerek yolda geçenlerin kalabileceği mekanların içinde olacağı güzel bir mabedin bugün burada temelini atıyoruz" şeklinde konuştu.

Evkaf Mahallesi Salı Pazarı mevkisine yapılması planlanan Hazreti Ömer Camisi'nin temel atma törenine AK Parti Fatsa İlçe Başkanı İsa Yüksel, AK Parti Fatsa Belediye Başkan Adayı İbrahim Ethem Kibar, Saadet Partisi İlçe Başkanı İsmail Koçan ve Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Hüseyin Akot ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:12 Kaynak: İHA

İsmail Keskin, Ordu, Fatsa, Güncel
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