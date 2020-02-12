Fatsa'da karla mücadele - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fatsa'da karla mücadele - Son Dakika

Fatsa'da karla mücadele

6 saat önce

Fatsa Belediyesi karla mücadele çalışmalarına kesintisiz devam ediyor.

Fatsa'da karla mücadele, System.String[]

Fatsa Belediyesi karla mücadele çalışmalarına kesintisiz devam ediyor.


Don olaylarına karşı yollarda meydana gelen buzlanmalar sonucu sürücülerin ve yayaların zorluk yaşamamaları için tüm önlemlerini alan ekipler vatandaşların mağduriyet yaşamaması için buz kırma ve temizleme çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Normal yaşamın idamesi için ana arterler, dolmuş güzergahları ve şehir içinde tuzlama çalışmalarına devam ederken, şehir merkezinde bulunan kapalı caddelerde ve kamusal alanların çevresinde buz kırma çalışmalarına ağırlık veriyor.


Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı iş makineleri de merkez mahallelerde ve kırsalda kar temizleme ve yol açma çalışmaları da aralıksız devam ediyor.


Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar bölgede uzun süreden beri kar yağışının meydana geldiğini belirterek, "Bölgemizde 8 Şubat Cumartesi sabahı başlayan kar yağışı 10 Şubat Pazartesi günü öğlen saatlerine kadar aralıksız devam etti. Yoğun kar yağışıyla birlikte teyakkuza geçerek 5 gündür gece gündüz çalışan karla mücadele ekiplerimiz sahada ve mesailerine devam ediyorlar. Kar yağışı tamamen durduktan sonra da bir yandan yol açma çalışmaları devam ederken bir yandan şehir merkezimizdeki caddelerimizde buz kırıyor. Ayrıca buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarımız da büyük bir titizlikle devam ediyor. Yaşanabilecek mağduriyetlere ve aksaklıklara karşı anlayış gösterdiğiniz için siz kıymetli hemşehrilerime ve Fatsa için özverili çalışmaları ile vatandaşlarımızın huzuru ve güveni için canla başla çalışan, görevi ulvi sorumluluk olarak algılayan, aksatmadan yerine getiren tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi. - ORDU

Fatsa Belediyesi, Fatsa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

(Özel) Korona virüs Tahtakale esnafını vurdu
Erdoğan kürsüdeyken salondaki bir vatandaş: Çoluğum çocuğum aç, bana yardım edin YTÜ'lü öğrencilerden Bedri Gencer'e tepki: Bizim hocamız olamaz Ahmet Davutoğlu, sosyal medyadan sokaktaki vatandaşın sorularını yanıtlayacak

Son Dakika Haberleri
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi
19:15 Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu
17:08 Haluk Levent bebek bezi reklamında oynadı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 19:36:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fatsa'da karla mücadele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]