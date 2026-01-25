Fatsa\'da Kırmızı Işık İhlali Kazası

ORDU'nun Fatsa ilçesinde kavşakta kırmızı ışık ihlali yapan hafif ticari araç ile kamyonetin çarpıştığı kazada C.G. (23) ve N.G. (65), yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Aybastı Kavşağı'nda meydana geldi. L.E. (42) yönetimindeki 52 AEB 55 plakalı kamyonet, kırmızı ışık ihlali yaptığı belirtilen B.G. (25) idaresindeki hafif ticari araca yandan çarptı. Kazada, hafif ticari araçtaki C.G. ve N.G. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kapanan kara yolu, araçların çekici ile kaldırılmasının ardından kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.