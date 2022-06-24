Fatsa'da narkotik operasyonu: 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Fatsa'da narkotik operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

24.06.2022 13:26
Fatsa'da narkotik operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı, kumar oynadıkları tespit edilen 14 kişi hakkında ise idari işlem başlatıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı, kumar oynadıkları tespit edilen 14 kişi hakkında ise idari işlem başlatıldı.

Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma ve Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama' suçu ile ilgili olarak Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri tarafından Fatsa ilçesinde 2 ikamet, 2 işyeri ve 1 araca yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon dahilinde adresler ve araçta yapılan aramalarda, biri el yapımı olmak üzere 2 tabanca, toplamda 177 adet tabanca fişeği, 61 adet oyun pulu, 9 adet barbut zarı, bir adet el telsizi ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde 2 şüpheli gözaltına alınırken, 14 şahıs hakkında da kumar oynamak suçundan idari işlem başlatıldı. - ORDU

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Kaynak: İHA

Fatsa, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatsa'da narkotik operasyonu: 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatsa'da narkotik operasyonu: 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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