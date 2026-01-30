FBI Ajanı Kılığındaki Adam Kaçırma Girişiminde Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

FBI Ajanı Kılığındaki Adam Kaçırma Girişiminde Bulundu

30.01.2026 01:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mark Anderson, Luigi Mangione'yi hapisten kaçırmaya çalışırken yakalandı. Anderson, FBI ajanı gibi davrandı.

NEW ABD'de, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanı gibi davranan Mark Anderson'un, UnitedHealthcare Üst Yöneticisi (CEO) Brian Thompson'ı öldürmekten yargılanan Luigi Mangione'yi hapisten kaçırmaya çalıştığı bildirildi.

Minnesotalı olduğu bildirilen Anderson'un 28 Ocak günü, FBI ajanı gibi davranarak, Mangione'yi New York'ta tutuklu yargılandığı gözaltı merkezinden kaçırmaya çalıştığı sırada gözaltına alındığı belirtildi.

New York Doğu Bölge Mahkemesi savcıları tarafından hazırlanan dosyada Anderson'un, Brooklyn'deki Metropolitan Gözaltı Merkezi'ne gelerek, FBI ajanı olduğunu ve Mangione'nin serbest bırakılması için mahkeme emri bulunduğunu iddia ettiği bilgisi paylaşıldı.

Federal ajan kılığına girerek "yetkilileri kandırma girişimi" nedeniyle suçlanan Anderson'ın, kimliği sorulduğunda Minnesota eyaletine ait ehliyetini gösterdiği, bununla birlikte hazırladığı çok sayıda belgeyi görevlilere verdiği kaydedildi.

Savcılık dosyasına göre Anderson çantasında silahlar, barbekü çatalı ve pizza kesici alet bulunduğunu söyledi.

Mangione'nin gözaltı merkezinden kaçırılma girişimi, UnitedHealthcare'in CEO'sunu öldürmekle yargılanan zanlının mahkemeye çıkarılacağı tarihten iki gün önce yaşandı.

ABD'nin gece baskınıyla alıkoyarak yargılamak için New York'a getirdiği Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores de, Mangione'nin kaçırılma girişiminin yaşandığı gözaltı merkezinde tutuluyor.

Sağlık sigorta şirketi CEO'suna saldırı

ABD'de UnitedHealthcare'in CEO'su Brian Thompson, 4 Aralık 2024'te New York Manhattan'da bir konferans için geldiği otele girerken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

New York Emniyet Müdürü Jessica Tish, polise yapılan ihbar üzerine, restoranda yemek yediği sırada gözaltına alınan ve üst aramasında silah susturucusu ve sahte kimlikler bulunan şüphelinin, Maryland eyaleti doğumlu, Hawaii eyaletine kayıtlı 26 yaşındaki Luigi Mangione olduğunu bildirmişti.

New York Polis Departmanı başdedektifi Joseph Kenny de Mangione'nin üzerinden "hayalet silah" denilen 3D yazıcıyla yapılmış bir silah, susturucu ve sağlık sigorta şirketine yazılmış 3 sayfalık bir metin çıktığı bilgisini paylaşmıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel FBI Ajanı Kılığındaki Adam Kaçırma Girişiminde Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKK elebaşından Türkiye’ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız PKK elebaşından Türkiye'ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız
19 ilde dev operasyon Çocukları da hedef alan çok sayıda siber suçlu yakalandı 19 ilde dev operasyon! Çocukları da hedef alan çok sayıda siber suçlu yakalandı
Tepki yağıyor Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü Tepki yağıyor! Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü
Altın ve gümüşte sert düşüş Altın ve gümüşte sert düşüş
Lübnan’da maaşlarının iyileştirilmesini isteyen emekli askerler, Meclis binasına girmeye çalıştı Lübnan'da maaşlarının iyileştirilmesini isteyen emekli askerler, Meclis binasına girmeye çalıştı
Düşen snowboardını almak için atlamaya çalıştı, telesiyejde asılı kaldı Düşen snowboardını almak için atlamaya çalıştı, telesiyejde asılı kaldı

00:56
Fenerbahçe Bükreş’ten 1 puanla döndü İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri
Fenerbahçe Bükreş'ten 1 puanla döndü! İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri
00:31
Bir dönemin sonu Artık o ücretler alınmayacak
Bir dönemin sonu! Artık o ücretler alınmayacak
23:46
İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak
İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak
23:41
Teknik arıza çıktı Beşiktaş’ın yeni transferi Asllani, İstanbul’a gelemiyor
Teknik arıza çıktı! Beşiktaş'ın yeni transferi Asllani, İstanbul'a gelemiyor
22:07
İzmit’teki Tüpraş rafinerisinde patlama
İzmit'teki Tüpraş rafinerisinde patlama
21:16
Altın ve gümüşte sert düşüş
Altın ve gümüşte sert düşüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 01:43:07. #7.11#
SON DAKİKA: FBI Ajanı Kılığındaki Adam Kaçırma Girişiminde Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.