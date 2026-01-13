FBI Direktörü Comey Davası Nedeniyle Savcı Görevden Alındı

ABD'de federal savcı Robert McBride'ın, eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey aleyhinde açılan davayı yürütmeyi reddetmesi nedeniyle görevden alındığı öne sürüldü.

Washington Post gazetesinin haberinde, Virginia Doğu Bölgesi Savcılığında ikinci en yetkili isim McBride'ın, Comey aleyhinde açılan davayı yürütmeyi reddetmesi nedeniyle geçen hafta görevden alındığı iddia edildi.

Haberde, yaklaşık 2 ay önce "birinci savcı yardımcısı" olarak göreve atanan McBride'in görevden alınmasının, eski FBI Direktörü Comey ile New York Başsavcısı Letitia James hakkında açılan davaların nasıl ilerletileceği konusunda Virginia Doğu Bölgesi Başsavcı Lindsey Halligan ile yaşanan anlaşmazlıklardan sonra gerçekleştiğine dikkat çekildi.

Söz konusu davalarda, McBride'ın, yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle suçlama yöneltilmesine karşı çıktığı öne sürüldü.

Rusya soruşturması ve Comey davası

Rusya'nın 2016'daki ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump'a yardım ettiği iddiasına yönelik soruşturmayı yürüten FBI'ın eski Direktörü Comey hakkında "Kongreye yalan beyanda bulunmak" ve "Kongrenin Rusya soruşturmasını engellemek" suçlarından iddianame hazırlanmıştı.

Trump'a karşı 2023'te açılan emlak yolsuzluğu davalarını yürüten New York Başsavcısı Letitia James'e ise "dolandırıcılık ve yalan beyanda bulunma" suçlamaları yöneltilmişti.

Comey ve James'in avukatları ise Virginia Doğu Bölgesi Savcısı Lindsey Halligan'ın göreve "kanuna aykırı olarak" geldiği gerekçesiyle söz konusu davaların düşürülmesi talebinde bulunmuştu.

ABD Bölge Yargıcı Cameron McGowan Currie, Comey ve James aleyhinde açılan davayı, davaya bakan savcının "usulsüz" şekilde atandığı gerekçesiyle 24 Kasım 2025'te reddetmişti.