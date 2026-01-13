FBI Direktörü Comey Davası Nedeniyle Savcı Görevden Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

FBI Direktörü Comey Davası Nedeniyle Savcı Görevden Alındı

13.01.2026 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FBI eski Direktörü Comey'e açılan dava nedeniyle savcı Robert McBride'ın görevden alındığı iddia edildi.

ABD'de federal savcı Robert McBride'ın, eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey aleyhinde açılan davayı yürütmeyi reddetmesi nedeniyle görevden alındığı öne sürüldü.

Washington Post gazetesinin haberinde, Virginia Doğu Bölgesi Savcılığında ikinci en yetkili isim McBride'ın, Comey aleyhinde açılan davayı yürütmeyi reddetmesi nedeniyle geçen hafta görevden alındığı iddia edildi.

Haberde, yaklaşık 2 ay önce "birinci savcı yardımcısı" olarak göreve atanan McBride'in görevden alınmasının, eski FBI Direktörü Comey ile New York Başsavcısı Letitia James hakkında açılan davaların nasıl ilerletileceği konusunda Virginia Doğu Bölgesi Başsavcı Lindsey Halligan ile yaşanan anlaşmazlıklardan sonra gerçekleştiğine dikkat çekildi.

Söz konusu davalarda, McBride'ın, yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle suçlama yöneltilmesine karşı çıktığı öne sürüldü.

Rusya soruşturması ve Comey davası

Rusya'nın 2016'daki ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump'a yardım ettiği iddiasına yönelik soruşturmayı yürüten FBI'ın eski Direktörü Comey hakkında "Kongreye yalan beyanda bulunmak" ve "Kongrenin Rusya soruşturmasını engellemek" suçlarından iddianame hazırlanmıştı.

Trump'a karşı 2023'te açılan emlak yolsuzluğu davalarını yürüten New York Başsavcısı Letitia James'e ise "dolandırıcılık ve yalan beyanda bulunma" suçlamaları yöneltilmişti.

Comey ve James'in avukatları ise Virginia Doğu Bölgesi Savcısı Lindsey Halligan'ın göreve "kanuna aykırı olarak" geldiği gerekçesiyle söz konusu davaların düşürülmesi talebinde bulunmuştu.

ABD Bölge Yargıcı Cameron McGowan Currie, Comey ve James aleyhinde açılan davayı, davaya bakan savcının "usulsüz" şekilde atandığı gerekçesiyle 24 Kasım 2025'te reddetmişti.

Kaynak: AA

Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel FBI Direktörü Comey Davası Nedeniyle Savcı Görevden Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı
Galatasaray’da derbinin faturası iki isme kesildi Galatasaray'da derbinin faturası iki isme kesildi
Louvre Müzesi yeniden grevde: Kapılar ziyaretçilere kapatıldı Louvre Müzesi yeniden grevde: Kapılar ziyaretçilere kapatıldı
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Bomba iddia: Süper Kupa’da yumruklar havada uçuşmuş Bomba iddia: Süper Kupa'da yumruklar havada uçuşmuş
Beşiktaş’tan ayrılan Gabriel Paulista yeni takımına imzayı attı Beşiktaş'tan ayrılan Gabriel Paulista yeni takımına imzayı attı

13:37
Duruşmada kan aktı Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
13:27
Kan donduran iddia: İran’daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
Kan donduran iddia: İran'daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
13:24
Türkiye’de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi
Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi
13:17
Galatasaray’ın Fabian Ruiz için gözden çıkardığı rakam belli oldu
Galatasaray'ın Fabian Ruiz için gözden çıkardığı rakam belli oldu
12:57
Selen Görgüzel’in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir
Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir
12:30
Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat’ın batısında kalan YPG’nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti
Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat'ın batısında kalan YPG'nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 14:00:00. #7.11#
SON DAKİKA: FBI Direktörü Comey Davası Nedeniyle Savcı Görevden Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.