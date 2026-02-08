FBİAD, Sarı-Lacivertli Camia ile Buluştu

Fenerbahçeli İş Adamları Derneği (FBİAD) üyeleri, sarı-lacivertli kulübün başkan vekili Murat Salar'ın da katıldığı organizasyonda basın mensuplarıyla bir araya geldi.
İstanbul Kuleli'de düzenlenen derneğin geleneksel kahvaltı organizasyonuna, FBİAD Başkanı Güven Güleşce, sarı-lacivertli eski futbolculardan Bülent Uygun, Uğur Boral, Serkan Balcı, Mehmet Yozgatlı, Tarık Daşgün ve Fevzi Layiç'in yanı sıra dernek yönetim kurulu üyesi Mustafa Tunçdemir ve dernek icra kurulu üyeleriyle aileleri katıldı.
Etkinlikte, başkan vekili Murat Salar ve dernek başkanı Güven Güleşce, sarı-lacivertli camianın gündemi üzerine katılımcılarla sohbet ederek fikir alışverişinde bulundu.
Organizasyon, fotoğraf çekimiyle sona erdi.
