Feci ölüm! Düşürdüğü cep telefonunu almak isterken canından oldu - Son Dakika

Kızılcaterzi Mahallesi'nde besici Sergen Köse (26), süt güğümlerini yüklediği römorkun üzerinden traktöre geçmek isterken cep telefonunu düşürdü.
Traktör ile römorkun bağlantı noktasına düşen cep telefonunu almak için indiği esnada Köse'nin eli koltuğun arkasında bulunan tüfeğin tetiğine dokundu.
Tüfekten çıkan kurşun kalbine isabet eden Köse, ağır yaralandı. Annesinin haber vermesi üzerine sağlık ekiplerince Şarköy Devlet Hastanesine kaldırılan Köse, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: SonDakika.com
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