Son Dakika Haberleri: "fed'in durgunluğa karşı mücadele edecek araçları var"
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"fed'in durgunluğa karşı mücadele edecek araçları var"

1 saat önce

New York Merkez Bankası (Fed) Başkanı John Williams, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) durgunluğa karşı mücadelede kullanacak araçlarının olduğunu söyledi.

New York Merkez Bankası (Fed) Başkanı John Williams, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) durgunluğa karşı mücadelede kullanacak araçlarının olduğunu söyledi.

Kaliforniya Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Williams, "Elimizde, 10 yıl önce de (küresel finansal kriz) olan takım kiti var" dedi ve ekledi:

"Çok olumlu bir yerdeyiz, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi güçlü, maksimum istihdam hedefimize yakın olduğumuzu, enflasyonun yüzde 2.0'nin altında ancak hedef yakın olduğunu düşünüyorum. Bana göre, yapılan son faiz indirimi ekonomiyi aşağı yukarı olduğu yerde tutma, enflasyonun hedefe ulaşmasına yardım çabasıdır."

Fed'in repo ihaleleri ile piyasaya yapmaya devam ettiği müdahalelerin kısa vadeli kredi faizlerindeki oynaklığın yatıştırılmasına yardım ettiğini vurgulayan Williams, Fed'in gelecek toplantılarda faiz indirimine devam etmesi gerekip gerekmediği kornusunda ise herhangi bir görüş bildirmedi.

Merkez Bankası, New York, Williams, Fed, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:42 Kaynak: DHA
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