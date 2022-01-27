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Fed'in faiz kararı sonrası dolar yükselişe geçti! Kur 13,60 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Fed'in faiz kararı sonrası dolar yükselişe geçti! Kur 13,60 seviyesinden işlem görüyor

27.01.2022 11:15

Fed'in dün akşam faizi sabit bırakmasından sonra güne yükselişle başlayan dolar, 13,60 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 15,25'ten, sterlin ise 18,26'dan alıcıyla buluşuyor.

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,86 artışla 13,5950'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 13,6060 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,26 değer kaybederek 15,2540'tan, sterlin/TL yüzde 0,19 düşüşle 18,2640'tan satılıyor. Dolar endeksi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dünkü şahin açıklamaları sonrası şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 96,7 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 azalışla 1,1210'dan alıcı buluyor.

FED'İN ŞAHİN TUTUMU DOLAR TALEBİNİ ARTIRDI

Analistler, Fed'in dün açıklanan para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın şahinleşen tutumu sonrası küresel bazda dolar talebinin arttığını söyledi. Rusya ve Ukrayna gerilimine ilişkin haber akışının da gündemin odağında kalmaya devam etiğini belirten analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı tutanaklarının, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve kişisel tüketim harcamalarının izleneceğini bildirdi. Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,9 seviyesinin direnç, 95,5'in destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Sterlin, dolar, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans Fed'in faiz kararı sonrası dolar yükselişe geçti! Kur 13,60 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fed'in faiz kararı sonrası dolar yükselişe geçti! Kur 13,60 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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