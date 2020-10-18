Feke'de 3 köprünün açılışı gerçekleştirildi - Son Dakika

Adana'nın Feke ilçesinde 3 köprünün açılışı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki Ormancık, Süphandere ve Tokmanaklı mahallelerinde yapımı tamamlanan 3 köprü törenle hizmete açıldı.

Açıklamada, ilçeye, 8 bin 600 ton sıcak asfalt, 19 bin 500 metre sathi kaplama, 4 köprü, 1 menfez, 4 su deposu yapıldığı, kısa vadede Tokmanaklı Mahallesi'ne 650 bin lira maliyetli su deposu ve su isale hattı yapıcağı belirtildi.

Köprülerin açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, siyasi parti il ve ilçe teşkilatları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.