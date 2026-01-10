FEMTRAK Dergisi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Femtrak Turgut Uyar Şiir Ödülü" sahiplerini buldu.

Kadıköy'de bir mekanda gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan şair ve yazar Malik Enes Gümüşlü, şiirin hayat için önemini anlattı.

Gümüşlü, etkinliği ödül vermek için değil, şiirin hayatındaki yerini hatırlamak adına düzenlediklerini belirterek, "Edebiyat insanın kendisine ayna tutma çabasıdır. Şiir insanın içini toparlar. Biz de bugün şiire rengini veren Turgut Uyar için bir aradayız." dedi.

"Turgut Uyar, Türk şiiri için bir zirvedir"

Şair Cezmi Ersöz de etkinliğin şair ve yazar Yelda Karataş'ın gayretleriyle gerçekleştiğini dile getirerek, onun isteği üzerine jüride yer aldığını söyledi.

Turgut Uyar'ın Türk şiirinde önemli şairlerin başında geldiğine işaret eden Ersöz, "Türk şiirinde Turgut Uyar ve Edip Cansever gibi isimler ne yazık ki kenarda kalmış durumda. Uyar'ın hak ettiği değeri görmediğini düşünüyorum. Kendisi Türk şiiri için bir zirvedir ve aşılamamıştır." dedi.

Yarışmada birincilik ödülünün sahibi Kemal Gündüzalp oldu

Uyar'ın oğlu Hayri Turgut Uyar ise son dönemde Turgut Uyar'a ilginin arttığını aktararak, "Babam, yaşadığı dönemde farklı nedenlerle eleştirilmiş bir isim. Yıllar sonra genç kuşakların onu daha doğru anladığını ve değerlendirdiğini düşünüyorum. Turgut Uyar'ın günümüzde daha doğru bir yerden okunduğunu ve tartışıldığına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bu sene "Femtrak Turgut Uyar Şiir Ödülü"nde birinciliği Kemal Gündüzalp, ikinciliği Elif Akyol, üçüncülüğü ise Serkan Öngel elde etti. "Onur Ödülü" Onur Sakarya'ya verilirken, mansiyon ödüllerine ise Yusuf Çağlar ve Engin Turgut layık görüldü.

Tören, kazanan isimleri ödüllerinin takdimi ve çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.