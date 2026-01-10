Femtrak Turgut Uyar Şiir Ödülü Sahiplerini Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Femtrak Turgut Uyar Şiir Ödülü Sahiplerini Buldu

Femtrak Turgut Uyar Şiir Ödülü Sahiplerini Buldu
10.01.2026 23:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Femtrak dergisi, Turgut Uyar Şiir Ödülü'nü kazananları açıkladı. Bu yılın birincisi Kemal Gündüzalp.

FEMTRAK Dergisi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Femtrak Turgut Uyar Şiir Ödülü" sahiplerini buldu.

Kadıköy'de bir mekanda gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan şair ve yazar Malik Enes Gümüşlü, şiirin hayat için önemini anlattı.

Gümüşlü, etkinliği ödül vermek için değil, şiirin hayatındaki yerini hatırlamak adına düzenlediklerini belirterek, "Edebiyat insanın kendisine ayna tutma çabasıdır. Şiir insanın içini toparlar. Biz de bugün şiire rengini veren Turgut Uyar için bir aradayız." dedi.

"Turgut Uyar, Türk şiiri için bir zirvedir"

Şair Cezmi Ersöz de etkinliğin şair ve yazar Yelda Karataş'ın gayretleriyle gerçekleştiğini dile getirerek, onun isteği üzerine jüride yer aldığını söyledi.

Turgut Uyar'ın Türk şiirinde önemli şairlerin başında geldiğine işaret eden Ersöz, "Türk şiirinde Turgut Uyar ve Edip Cansever gibi isimler ne yazık ki kenarda kalmış durumda. Uyar'ın hak ettiği değeri görmediğini düşünüyorum. Kendisi Türk şiiri için bir zirvedir ve aşılamamıştır." dedi.

Yarışmada birincilik ödülünün sahibi Kemal Gündüzalp oldu

Uyar'ın oğlu Hayri Turgut Uyar ise son dönemde Turgut Uyar'a ilginin arttığını aktararak, "Babam, yaşadığı dönemde farklı nedenlerle eleştirilmiş bir isim. Yıllar sonra genç kuşakların onu daha doğru anladığını ve değerlendirdiğini düşünüyorum. Turgut Uyar'ın günümüzde daha doğru bir yerden okunduğunu ve tartışıldığına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bu sene "Femtrak Turgut Uyar Şiir Ödülü"nde birinciliği Kemal Gündüzalp, ikinciliği Elif Akyol, üçüncülüğü ise Serkan Öngel elde etti. "Onur Ödülü" Onur Sakarya'ya verilirken, mansiyon ödüllerine ise Yusuf Çağlar ve Engin Turgut layık görüldü.

Tören, kazanan isimleri ödüllerinin takdimi ve çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Turgut Uyar, Edebiyat, Sakarya, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Femtrak Turgut Uyar Şiir Ödülü Sahiplerini Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ukrayna: Rusya iki sivil gemiye saldırı düzenledi Ukrayna: Rusya iki sivil gemiye saldırı düzenledi
Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu
Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel’e jandarmadan baskın Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel'e jandarmadan baskın
Trump’tan Suriye çağrısı: Barış görmek istiyorum Trump'tan Suriye çağrısı: Barış görmek istiyorum
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu Aralarında Selen Görgüzel de var Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu! Aralarında Selen Görgüzel de var
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor

01:00
Akdeniz’in Hatay açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Akdeniz'in Hatay açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
00:03
İstanbul’da kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oldu
İstanbul'da kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oldu
23:10
Şampiyonluğun arkasındaki o sır: Fenerbahçe’de Domenico Tedesco rüzgarı
Şampiyonluğun arkasındaki o sır: Fenerbahçe'de Domenico Tedesco rüzgarı
23:01
Ölümden dönen Murat Cemcir’in son hali ortaya çıktı
Ölümden dönen Murat Cemcir'in son hali ortaya çıktı
22:32
Tedesco’dan şampiyonluk sonrası ayrılık açıklaması: Vedalar olabilir
Tedesco'dan şampiyonluk sonrası ayrılık açıklaması: Vedalar olabilir
22:06
Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm
Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 01:19:23. #7.11#
SON DAKİKA: Femtrak Turgut Uyar Şiir Ödülü Sahiplerini Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.