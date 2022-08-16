Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Gümüşhane'deki tarihi Süleymaniye Mahallesi'ne ziyaret - Son Dakika
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Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Gümüşhane'deki tarihi Süleymaniye Mahallesi'ne ziyaret

16.08.2022 15:12
Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Gümüşhane'deki tarihi Süleymaniye Mahallesi'ne ziyaret

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Gümüşhane'de tarihi Süleymaniye Mahallesi'ni ziyaret etti.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Gümüşhane'de tarihi Süleymaniye Mahallesi'ni ziyaret etti.

Beraberindeki metropolitlerle Trabzon'dan kara yoluyla Gümüşhane'ye gelen Bartholomeos, merkeze bağlı Süleymaniye Mahallesi'ndeki bir kilisede incelemede bulundu, buradaki bazı tarihi binaları gezdi.

Ziyaretin ardından bir çay bahçesinde dinlenen Bartholomeos'un, Trabzonspor logolu maske takması dikkati çekti.

Bartholomeos ve beraberindekiler daha sonra kentten ayrıldı.

YORUMLAR
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Patrik Bartholomeos Gümüşhane'nin tarihi Süleymaniye mahallesine ziyarette bulundu Patrik Bartholomeos Gümüşhane'nin tarihi Süleymaniye mahallesine ziyarette bulundu SÜMELA MANASTIRI'NDA 9'UNCU AYİN SÜMELA MANASTIRI'NDA 9'UNCU AYİN
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Gümüşhane'deki tarihi Süleymaniye Mahallesi'ne ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Gümüşhane'deki tarihi Süleymaniye Mahallesi'ne ziyaret - Son Dakika
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