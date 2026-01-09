Fenerbahçe'nin yeni transferleri Matteo Guendouzi ile Mert Günok, sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanlarına çıktı. Guendouzi'nin Süper Kupa finalinde Galatasaray derbisinin kadrosunda yer almasının beklenmesi, taraftarı heyecanlandırdı.
Fenerbahçe'de transfer çalışmalarının ardından takıma katılan Matteo Guendouzi ve Mert Günok, sarı-lacivertli ekiple ilk antrenmanlarına çıktı. İki futbolcunun da takımla çalışmalara başlaması, derbi öncesi camiada moralleri yükseltti.
Özellikle orta saha hattına önemli katkı yapması beklenen Guendouzi'nin, yarın oynanacak Süper Kupa finalinde Galatasaray karşısında maç kadrosunda yer almasının beklendiği ifade edildi.
Guendouzi'nin takımla ilk antrenmanda verdiği görüntü ve derbiye kısa süre kala kadroya dahil olma ihtimali, Fenerbahçe taraftarında heyecan yarattı. Sarı-lacivertli tribünler, yeni transferin özellikle derbi atmosferinde göstereceği performansı merakla bekliyor.
Son Dakika › Fenerbahçe › Fener taraftarını heyecanlandıran görüntü - Son Dakika
