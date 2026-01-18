Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3-2 Geçti - Son Dakika
Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3-2 Geçti

18.01.2026 22:18
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Corendon Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada ceza sahası içinde Mert Müldür'ün kafa ile çıkardığı pasa gelişine vuran Talisca'nın şutunu kaleci Ertuğrul çıkardı. Seken topu takip eden Musaba, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2

68. dakikada sol kanattan Duran'ın ceza sahası içine açtığı ortaya gelişine vuran Talisca'nın şutunu kaleci Ertuğrul son anda kornere çeldi.

78. dakikada orta sahada topla buluşan Asensio, ceza sahasına koşu yapan Talisca'ya pasını aktardı. Talisca, tek vuruşla topu filelerle buluşturdu. 2-3

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Mehmet Türkmen, Anıl Usta, Bersan Duran

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ (Mouine dk. 87) Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Duarte, Efecan Karaca (İbrahim Kaya dk. 77) Hwang (Meschack dk. 87) Ogundu (Güven Yalçın dk. 77)

Yedekler: Victor, Batuhan Yavuz, Baran Moğultay, Fatih Aksoy

Teknik Direktör: Joao Pereira

Fenerbahçe: Ederson, Semedo (Yiğit Efe Demir dk. 46) Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Guendouzi (Alvarez dk. 90+1) İsmail Yüksek, (Fred dk. 62) Musaba,( Nene dk. 74) Asensio, Kerem Aktürkoğlu (Duran dk.62) Talisca

Yedekler: Tarık Çetin, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Goller: Hadergjonaj (dk. 3), Makouta (dk. 27) (Alanyaspor), Talisca (dk. 9 ve 78), Musaba (dk. 52) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Efecan Karaca, Makouta (Alanyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İHA

Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik temas Ahmed Şara ile görüştü
Tedesco, ’’Takımda kalması gerekiyor’’ diyerek ayrılığı net dille veto etti
Esra Erol’daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi
Alanya’da nefes kesen maç Fenerbahçe’nin Zirvede puan farkı 1’e indi
Türkiye’den Suriye’deki ateşkese ilk yorum: Suriye’nin geleceğinin entegrasyondan geçtiğinin tüm gruplar tarafından anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz
İlber Ortaylı’dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır
