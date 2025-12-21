Sadettin Saran'ın Çanakkale'deki villasının bekçisi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika
Güncel

Sadettin Saran'ın Çanakkale'deki villasının bekçisi gözaltına alındı

Sadettin Saran\'ın Çanakkale\'deki villasının bekçisi gözaltına alındı
21.12.2025 02:39
Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın Çanakkale Ayvacık ilçesindeki villasında da arama yapılmıştı. Yapılan aramaların ardından villanın bekçisi H.D. gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturmasında 'Uyuşturucu madde temin etmek' ve 'Uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak' suçlamaların yöneltilen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, ifadeye çağırıldı.

Yurt dışında bulunan Sadettin Saran, savcılığa ifade vermek için gece saatlerinde özel uçakla İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde Fenerbahçeli taraftarlar tarafından karşılanan Sadettin Saran, ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Saran'ın ifade işlemi tamamlandı. İfade yaklaşık 2 saat sürdü. Saran, kan ve saç örneği için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Saran, Adli Tıp Kurumu'nda yaklaşık 45 dakika süren işlemlerin ardından yeniden İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Saran, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÇANAKKALE'DEKİ VİLLASINDA ARAMA YAPILMIŞTI

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın ifade süreci devam ederken Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bulunan villasında da arama yapılmıştı.

VİLLANIN BEKÇİSİ GÖZALTINDA

Jandarma ekipleri tarafından yapılan arama sonrasında Kuruoba Köyü'nde bulunan villanın bekçisi H.D. gözaltına alındı. H.D.'nin ifadesinin İstanbul'da alınacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sadettin Saran'ın Çanakkale'deki villasının bekçisi gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ali Yanık Ali Yanık:
    Sen suçu üstüne al ben seni bakarım kâhya efendi 94 9 Yanıtla
  • Xalo Osman Xalo Osman:
    Bekçi de saadettin Bey'in izlediği filmin bir figüranım acaba? 83 5 Yanıtla
  • Ömer Özen Ömer Özen:
    mazlumu getirin bana 71 7 Yanıtla
  • İlker Karakaya İlker Karakaya:
    filmde bekçide rol almış 62 5 Yanıtla
  • Depechs Modes Depechs Modes:
    hepsini ben yaptım de ben sana bakarım 49 6 Yanıtla
    Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Sadettin Saran'ın Çanakkale'deki villasının bekçisi gözaltına alındı
