Sadettin Saran\'ın Çanakkale\'deki villasının bekçisi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturmasında 'Uyuşturucu madde temin etmek' ve 'Uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak' suçlamaların yöneltilen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, ifadeye çağırıldı.
Yurt dışında bulunan Sadettin Saran, savcılığa ifade vermek için gece saatlerinde özel uçakla İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde Fenerbahçeli taraftarlar tarafından karşılanan Sadettin Saran, ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
Saran'ın ifade işlemi tamamlandı. İfade yaklaşık 2 saat sürdü. Saran, kan ve saç örneği için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Saran, Adli Tıp Kurumu'nda yaklaşık 45 dakika süren işlemlerin ardından yeniden İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Saran, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın ifade süreci devam ederken Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bulunan villasında da arama yapılmıştı.
Jandarma ekipleri tarafından yapılan arama sonrasında Kuruoba Köyü'nde bulunan villanın bekçisi H.D. gözaltına alındı. H.D.'nin ifadesinin İstanbul'da alınacağı öğrenildi.
