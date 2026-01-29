Fenerbahçe Beko, A. Efes'i 79-62 Yendi - Son Dakika
Fenerbahçe Beko, A. Efes'i 79-62 Yendi

Fenerbahçe Beko, A. Efes\'i 79-62 Yendi
29.01.2026 23:02
Euroleague'de Fenerbahçe, A. Efes'i 79-62 mağlup ederek 17. galibiyetini aldı.

Euroleague'in 25. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında karşılaştığı A. Efes'i 79-62 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, ligdeki 17. galibiyetini elde etti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Tomasz Trawicki (Polonya)

Fenerbahçe: Horton-Tucker 22, de Colo 12, Biberovic 10, Baldwin 8, Metecan 8, Jantunen 6, Melli 5, Onuralp 3, Bacot 3, Birch 2, Bonzie Colson

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

A. Efes: PJ Dozier 9, Nick Weiler-Babb 2, Vincent Poirier 4, Sarper Mutaf 2, Ercan Osmani, Saben Lee 19, Şehmus Hazer 7, Erkan Yılmaz, Cole Swider 9, Kai Jones 2, Rolands Smits 2, Brice Dessert 6

Başantrenör: Pablo Laso

1. Periyot: 25-8

Devre: 39-25

3. Periyot: 61-39 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

