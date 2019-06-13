Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes: 57-74

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Emin Moğulkoç, Kaan Büyükçil

FENERBAHÇE BEKO: Ali Muhammed 13, Melih Mahmutoğlu 2, Guduric 7, Kalinic 17, Melli 11, Ahmet Düverioğlu 1, Sinan Güler 2, Sloukas 4, Datome, Egehan Arna

ANADOLU EFES: Micic 15, Larkin 19, Beaubois 19, Moerman 16, Dunston 3, Doğuş Balbay 2, Onuralp Bitim, James Metecan Birsen, Sertaç Şanlı, Ömer Can İlyasoğlu

1'İNCİ PERİYOT: 17-22

İLK YARI: 26-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 45-56

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 74-57 mağlup etti ve seride 2-1 öne geçti.

Serinin dördüncü maçı 15 Haziran Cumartesi günü yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.