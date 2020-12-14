Fenerbahçe Beko'dan Vesely ve Brown'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda oyuncular Jan Vesely ve Lorenzo Brown'ın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulunuldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Pınar Karşıyaka maçında sol baldırında kas sakatlığı yaşayan Vesely'nin tedavisine başlandığı ve Çek pivotun antrenmanlara dönüş süresinin 7-10 gün olarak belirlendiği aktarıldı.
Aynı müsabakada kasık bölgesinde sakatlık yaşayan Brown'ın son durumunun ise yarın THY Avrupa Ligi'nde AX Armani Exchange Milan ile oynanacak müsabakadan önce belli olacağı belirtildi.
- Kaynak: AA
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