Fenerbahçe Beko'dan Vesely ve Brown'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda oyuncular Jan Vesely ve Lorenzo Brown'ın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulunuldu.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda oyuncular Jan Vesely ve Lorenzo Brown'ın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulunuldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Pınar Karşıyaka maçında sol baldırında kas sakatlığı yaşayan Vesely'nin tedavisine başlandığı ve Çek pivotun antrenmanlara dönüş süresinin 7-10 gün olarak belirlendiği aktarıldı. Aynı müsabakada kasık bölgesinde sakatlık yaşayan Brown'ın son durumunun ise yarın THY Avrupa Ligi'nde AX Armani Exchange Milan ile oynanacak müsabakadan önce belli olacağı belirtildi.

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