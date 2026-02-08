Fenerbahçe Beko, Galatasaray'ı Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe Beko, Galatasaray'ı Yendi

08.02.2026 17:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Beko, zorlu maçta Galatasaray MCT Technic'i 79-77 mağlup ederek galip geldi.

Galatasaray MCT Technic: 79-77

Beyza Betül CİHAN/ İSTANBUL, -

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Özlem Yalman, Fatih Arslanoğlu, Batuhan Söylemezoğlu

FENERBAHÇE BEKO: Melli 6, Birch 7, Tarık Biberovic 21, Boston 6, Horton-Tucker 12, Baldwin 7, Nando da Colo 8, Jantunen 5, Onuralp Bitim 6, Metecan Birsen 1.

GALATASARAY MCT TECHNIC: Fabian 6, Palmer Jr. 16, Frederick 10, Can Korkmaz 7, Petrucelli 5, McCollum 5, Robinson 14, Muhsin Yaşar2, Meeks 7, Buğrahan Tuncer 5.

1'İNCİ PERİYOT: 13-20

DEVRE: 32-33

3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-57

Fenerbahçe BEKO, Türkiye Basketbol Süper Ligi 19'uncu hafta maçında Galatasaray MCT Technic'i 79-77 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko, sahasında Galatasaray MCT Technic'i konuk etti. Karşılaşmanın ilk periyodunda sarı-kırmızılı ekip, etkili savunması ve hücumdaki yüksek yüzdesiyle öne çıktı. Maça hücumda tutuk başlayan Fenerbahçe Beko, ilk dakikalarda skor üretmekte zorlanırken fark kısa sürede çift hanelere yaklaştı. İlk periyot, Galatasaray MCT Technic'in 20-13'lük üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci periyotta iki ekip de hücumda ritim bulmakta zorlandı. Özellikle üç sayılık atışlarda isabet sorunu yaşayan Fenerbahçe Beko, skor üretmekte güçlük çekti. Karşılıklı top kayıplarının yaşandığı bölümün ardından sarı-lacivertliler, soyunma odasına 33-32 geride girdi.

Üçüncü periyodun ilk bölümü her iki takım adına da kısır geçerken, ilerleyen dakikalarda hücumda ritmini bulan Galatasaray MCT Technic, bulduğu üç sayılık isabetlerle üstünlüğünü korudu. Sarı-kırmızılı ekip, final periyoduna 57-52'lik avantajla girdi.

Dördüncü periyotta oyunun kontrolünü eline alan Fenerbahçe Beko üstünlük kurmayı başarsa da Galatasaray MCT Technic farkın açılmasına izin vermedi. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada son 20 saniyeye 77-77 eşitlikle girildi. Kritik anları daha iyi oynayan Fenerbahçe Beko, parkeden 79-77 galip ayrıldı.

POZZECCO DİSKALİFİYE OLDU

Karşılaşmanın dördüncü periyodunda Galatasaray MCT Technic Başantrenörü Gianmarco Pozzecco, hakemle yaşadığı tartışma sonrası diskalifiye edildi.

Kaynak: DHA

Fenerbahçe Beko, Yerel Haberler, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, Galatasaray'ı Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Skriniar ve Asllani’nin cezaları onandı Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı
Erzincan’daki 4,9’luk depremin merkez üssünden yeni görüntüler Erzincan'daki 4,9'luk depremin merkez üssünden yeni görüntüler
Fenerbahçe’nin rakibi darmadağın oldu Fenerbahçe'nin rakibi darmadağın oldu
CHP’den AK Parti’ye bir transfer daha CHP'den AK Parti'ye bir transfer daha
Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi

17:48
Hamas’tan Trump’ı küplere bindirecek rest: Silah bırakmayacağız
Hamas'tan Trump'ı küplere bindirecek rest: Silah bırakmayacağız
17:40
Çarşaf giydirilmiş domuz görseli paylaştı, gözaltına alındı
Çarşaf giydirilmiş domuz görseli paylaştı, gözaltına alındı
17:35
İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız
İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız
16:43
Bingöl’de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı
Bingöl'de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı
16:04
Canlı anlatım: Rize’de ikinci gol geldi
Canlı anlatım: Rize'de ikinci gol geldi
14:33
4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek
4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 18:31:36. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko, Galatasaray'ı Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.