Fenerbahçe Beko, ikinci yarıda yıkıldı - Son Dakika

Fenerbahçe Beko, ikinci yarıda yıkıldı

16.10.2020 22:46
Fenerbahçe Beko, ikinci yarıda yıkıldı, System.String[]

Euroleague 4. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i konuk etti.

Euroleague 4. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i konuk etti. Sarı-lacivertliler ilk yarısını 20 sayı önde kapattığı mücadelede rakibine 75-71 mağlup oldu.

Euroleague'in 4. haftasında Fenerbahçe Beko, Alman ekibi Bayern Münih'i konuk etti. Maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler ilk periyotu 28-9 gibi farklı bir skorla tamamlarken, karşılaşmanın ilk yarısı da Fenerbahçe'nin 20 sayılık üstünlüğüyle tamamlandı: 45-25. Mücadelenin ikinci yarısında ise Bayern Münih oyuna ağırlığını koyan taraf oldu. Alman ekibi 3. periyotta farkı 10'a indirdi: 58-48. Son periyotta da üstün oyununu devam ettiren Bayern, karşılaşmadan 75-71 galip ayrılan taraf oldu. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, 4. maçında 2. yenilgisini aldı. Bayern ise 4 maçta 3 galibiyete ulaştı. Fenerbahçe'de Vesely'nin 25, de Colo'nun da 18 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. Bayern'de en skorer isim 18 sayıyla Lucic oldu.

(İHA)

Fenerbahçe Beko, ikinci yarıda yıkıldı
Fenerbahçe Beko, ikinci yarıda yıkıldı
Fenerbahçe Beko, ikinci yarıda yıkıldı

Malcolm Thomas, Bayern Münih, Euroleague, Alman, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, ikinci yarıda yıkıldı - Son Dakika Spor

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