Fenerbahçe Beko'nun Play-off'taki Rakibi Zalgiris
6 dakika önce
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu daha önce lider tamamlamayı garantileyen Fenerbahçe Beko'nun play-off'taki rakibi Litvanya'nın Zalgiris takımı oldu.
Basketbol THY Avrupa
Ligi'nde normal sezonu daha önce lider tamamlamayı garantileyen Fenerbahçe Beko
'nun play-off'taki rakibi Litvanya
'nın Zalgiris takımı oldu.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 30. ve son haftasında konuk olduğu İspanya
'nın Real Madrid
takımını 93-86 yenerek önemli bir sürprize imza atan Zalgiris, sezonu 8. sırada tamamladı ve play-off'ta sarı-lacivertli takımla eşleşti.
Ligde bugün yapılan maçların ardından play-off'taki tüm eşleşmeler kesinleşti. Organizasyonda normal sezon yarın oynanacak 4 müsabakayla tamamlanacak.
THY Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonu play-off eşleşmeleri şu şekilde:
Fenerbahçe Beko - Zalgiris (Litvanya)
CSKA Moskova
(Rusya
) - Baskonia
(İspanya)
Real Madrid (İspanya) - Panathinaikos
(Yunanistan
) Anadolu Efes
- Barcelona Lassa
(İspanya)
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:58 Kaynak: AA
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