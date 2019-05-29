Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Beko yarı finalde
Son Dakika Spor Haber

Fenerbahçe Beko yarı finalde

1 saat önce

SALON: Ülker Spor ve EtkinlikHAKEMLER: Emin Moğulkoç, Aytuğ Ekti, Osman Sinan İşgüderFENERBAHÇE BEKO: Ali Muhammed 4, Melih Mahmutoğlu 5, Sinan Güler 15, Guduric 16, Sloukas 13, Kalinic 22, Ahmet Düverioğlu 8, Egehan Arna 5, Melli 4, Barış Hersek, Efe Ergi Tırpancı, Ekrem SancaklıTÜRK...

Fenerbahçe Beko yarı finalde, System.String[]

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Aytuğ Ekti, Osman Sinan İşgüder
FENERBAHÇE BEKO: Ali Muhammed 4, Melih Mahmutoğlu 5, Sinan Güler 15, Guduric 16, Sloukas 13, Kalinic 22, Ahmet Düverioğlu 8, Egehan Arna 5, Melli 4, Barış Hersek, Efe Ergi Tırpancı, Ekrem Sancaklı
TÜRK TELEKOM: Campbell 12, Redding 6, Yunus Emre Sonsırma 5, Stimac 14, Kaya Peker 4, Ender Arslan 8, Landesberg 8, Polat Kaya 2, Gabriel, Metin Türen, Nusret Yıldırım,
1'İNCİ PERİYOT: 22-17
DEVRE: 46-31
3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-44
5 FAULLE ÇIKAN: 35.14 Redding (Türk Telekom), 37.17 Melli (Fenerbahçe Beko)
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, evinde Türk Telekom'u 92-59 yenerek seride 2-1 öne geçti ve yarı finale yükselerek TOFAŞ'ın rakibi oldu.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:57 Kaynak: DHA
Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Zajc için beklenmedik teklif! Alınanın 2 katına gönderilebilir Fenerbahçeli Soldado eşyalarını topladı! Bavullarının fotoğrafını paylaştı Fenerbahçe'den Brahimi'ye çılgın teklif! Edin Dzeko, Inter ile Anlaşma Sağladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 00:31:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Beko yarı finalde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]