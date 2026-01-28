Fenerbahçe Benfica ile Karşılaşıyor

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, ?CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 5. haftasında yarın Portekiz'in Benfica ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Benfica Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

Müsabakayı Christophe Lecourt (Fransa) ve Marco Van Zanten (Hollanda) hakem ikilisi yönetecek.

Grubunda oynadığı 4 maçın tamamını kazanan sarı-lacivertliler, liderlik koltuğunda yer alıyor. Geride kalan haftalarda 1 galibiyet ve 3 yenilgi yaşayan Benfica ise 4. ve son sırada bulunuyor.

Fenerbahçe Medicana, grubunda Benfica ile karşılaştığı ilk maçtan 3-0 galip ayrıldı.