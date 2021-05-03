Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından - Son Dakika

Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

03.05.2021 23:55
Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından, System.String[]

Süper Lig'in 39. haftasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yenen Fenerbahçe'de futbol A takım direktörü Emre Belözoğlu, iyi bir oyunla gelen galibiyetin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Süper Lig'in 39. haftasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yenen Fenerbahçe'de futbol A takım direktörü Emre Belözoğlu, iyi bir oyunla gelen galibiyetin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, sözlerine kulübün 114. kuruluş yılını kutlayarak başladı.

Bu sezonun en iyi maç başlangıcını yaptıklarını belirten Belözoğlu, "Bu senenin ilk yarı performansı olarak hem gol beklentisi hem pas sayısı olarak rekor olabilir diye düşünüyorum. Oyunun gelişmesi gereken noktalarının farkında olduğumuzu söylemek istiyorum. Oyun ve oyuncu tercihleriyle alakalı kendimizi değerlendireceğiz. Ben bir oyun inşa etmeye çalışırken, oyuncularım da kazanacak enerjiyi gösteriyor. Şu anda ikisi bir arada gelişiyor. Sonuç itibarıyla kazanmak güzel. Herkesin enerjisi içeriye kattığı sinerji bizim için önemli." ifadelerini kullandı.

Kadıköy'de en büyük güçlerinin taraftarları olduğunu hatırlatan Belözoğlu, göreve geldiğinden beri Ülker Stadı'ndaki tüm maçları kazanmalarına ilişkin soruya şöyle yanıt verdi:

"Buranın bize vermiş olduğu heyecan duygusu bambaşka. Ben bunu arkadaşlarıma anlatmaya çalıştım. Buranın kalemiz olduğunu söyledim. Oyunu istekli ve coşkulu oynadıklarında ben de taraftarımız gibi onları keyifle izliyorum. Onları bu oyuna ikna etme süremizi biraz daha kısalttık. Oyuncularımız erkenden ikna oldu, keyif alıp keyif verdiler. Bazı şeylerin değişmekte, gelişmekte olduğunu insanların söylemesi bizim için mutluluk verici."

Oyunun gelişirken skorların da alınması gerektiğini vurgulayan Belözoğlu, "Oyunun gelişmesinde oyuncular en büyük pay sahibi. Size de adaletli olmak düşüyor. Yöneticilik vasfınızın devreye girmesi gerekiyor. Ben oyunu yetenekli oyuncularla, ayağına hakim oyuncularla oynamak istiyorum. Her bölgede böyle oyuncular olsun istiyorum. Merkez oyuncularımız ülkemizin kalitesini düşününce çok üst düzeyde. Onları farklı görevlerde değerlendirmeyi düşünüyorum. Onlar da keyif alıyorlar. Pas ve hareketli oyunda doğru ilerlemeleri var. Pas ve hareketli oyunda ciddi gelişim var. Henüz her şey mükemmel değil. Onlarla samimi şekilde duygularımı paylaşmaktan taraf oluyorum. Onun dışında oyunculara bir mesaj verme içinde olduğumu söyleyemem." değerlendirmesinde bulundu.

Serdar Aziz'in kişisel sosyal medya hesabını kapattığını bilmediğini ifade eden genç çalıştırıcı, Serdar'ın kendileri için önemli bir oyuncu olduğunu ve sakatlığı sebebiyle doktor raporuyla kadroda olmadığını açıkladı.

Sezona movite olduklarını ve sezon sonunda mutlu olacaklarına dair umutlarını sürdürdüklerini anlatan Belözoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim motive olduğumuz bu sene. Hedeflerimiz bitmedi. Sonuna kadar kovalayacağız ve iyi olacağına inancım tam. Derbiden çıkacak her sonucun bizi ilgilendirdiği gerçeğini düşünüyorum ama bizim ne yaptığımızın daha değerli olduğunu söylemek istiyorum. Her maçımızı kazanmak istiyoruz. Herkes artık ligin sonuna gelindiğinin farkında. Her rakibe saygı duyuyoruz. Rakiplerimizin ne yaptığını takip ediyoruz ama bizim ne yapacağımızın çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz."

Spor Toto Süper Lig, Erzurumspor Kulübü, Fenerbahçe, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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