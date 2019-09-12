Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları
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Fenerbahçe'de Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

1 saat önce

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.

Fenerbahçe'de Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları, System.String[]

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi. İdmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladığı kaydedildi.


Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Can Bartu Tesisleri, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:50 
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