Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu şoku
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu şoku

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu şoku

7 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sağ kasığında birinci derece zorlanma tespit edilen Emre Belözoğlu, Kasımpaşa maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu şoku, System.String[]

Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sağ kasığında birinci derece zorlanma tespit edilen Emre Belözoğlu, Kasımpaşa maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.


Emre bu akşam yapılan antrenmanda da yer almadı.


Bu arada sarı lacivertliler Kasımpaşa maçının hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. Koşu ısınma ve koordinasyonun çalışmalarıyla başlayan idmanda daha sonra 3 grup pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik ve bireysel çalışmalarla sona erdi.


Sakatlığı süren Max Kruse özel program dahilinde çalışırken, Adil Rami ise ilk bölümde takımla birlikte çalıştı.


Ferdi Kadıoğlu'nun cezası bitiyor


Fenerbahçe'de iki maç ceza alan Ferdi Kadıoğlu cezalarını U-19 maçlarında çekiyor. Kayseri U19 maçının ardından cumartesi günü oynanacak olan  Kasımpaşa U19 maçıyla Ferdi'nin cezası sona erecek.

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:05 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, idmanda yer almadı!
Yine Braga yine kırmızı kart! Akıllara Ivan Bebek geldi Medipol Başakşehir, Wolfsberger'i 3-0 ile geçti! Litvanyalı hakem Gediminas Mazeika'dan skandal karar!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 04:37:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu şoku
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]