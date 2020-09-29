Fenerbahçe'de Michael Frey, Waasland-Beveren'e kiralandı

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "İsviçreli oyuncumuz Michael Frey'in 1 yıllığına kiralanması için Belçika'nın Waasland-Beveren takımıyla prensip anlaşmasına varılmıştır. İmzalar, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından atılacaktır. Futbolcumuza başarılar dileriz" denildi.

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