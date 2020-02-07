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Fenerbahçe'de yüksek divan kurulu toplantısı yarın yapılacak
6 saat önce
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı yarın gerçekleştirilecek.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:58 Kaynak: AA
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı yarın gerçekleştirilecek.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenecek toplantı saat 10.30'da başlayacak.
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