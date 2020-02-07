Fenerbahçe'de yüksek divan kurulu toplantısı yarın yapılacak

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri 'nde düzenlenecek toplantı saat 10.30'da başlayacak.

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