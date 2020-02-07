Fenerbahçe'de yüksek divan kurulu toplantısı yarın yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de yüksek divan kurulu toplantısı yarın yapılacak - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de yüksek divan kurulu toplantısı yarın yapılacak

6 saat önce

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe'de yüksek divan kurulu toplantısı yarın yapılacak, System.String[]

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenecek toplantı saat 10.30'da başlayacak.

Faruk Ilgaz Tesisleri, Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:58 Kaynak: AA
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