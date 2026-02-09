Fenerbahçe'den 3-1'lik zafer - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe'den 3-1'lik zafer

09.02.2026 22:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ni 3-1 yenmesinin ardından takımın gidişatından memnun.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 3-1 yenen Fenerbahçe'de kulüp başkanı Sadettin Saran, gidişattan memnun olduklarını ve 13 final maçının kaldığını söyledi.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Saran, sarı-lacivertli takımın iyi bir maç çıkardığını belirtti.

Takımdan çok memnun olduklarının altını çizen Saran, en iyi futbolcuların ve en iyi teknik direktörün Fenerbahçe'de olduğunu dile getirdi.

Seçimden önce ve seçimi kazandıktan sonra Samandıra'da aile ortamı oluşturmak istediklerini söylediğini hatırlatan Saran, "Transferi yaparken de hep dikkat ettiğimiz konu aile ortamı oluşturmaktı. Samandıra'daki ölü toprağını kaldıracağımızı, tekmeye kafayla giren bir takım kuracağımızı söyledik. Bugün takımımız karakterli bir takım, mücadeleci bir takım, aile ortamı var. Transferi hep beraber yaptık. Ben de dahil oldum, hocamız da dahil oldu, arkadaşlarımız da dahil oldu. Bunu yaparken de tekmeye kafa uzatacak bir takım oluşturduğumuza inanıyorum. Gidişattan memnunuz. 13 maçımız var ve hepsi de final maçı." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'le ilgili iddialarda bulunduğu için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrılan spor yorumcusu Erman Toroğlu'yla ilgili soruya Saran, "Ben geldiğimden beri ne hakemlerle ilgili konuşuyorum ne de bizim takımımızla ilgili olmayan konularla ilgili konuşuyorum. Bizim işimiz saha içi." yanıtını verdi.

Saran, bugünkü maça ilk 11'de başlayan Fransız yıldız N'Golo Kante'yi de iyi bulduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Yerel Haberler, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den 3-1'lik zafer - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sisi’den kritik Somali adımı Ülkeye asker konuşlandıracak Sisi'den kritik Somali adımı! Ülkeye asker konuşlandıracak
İngiltere’de Epstein depremi Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti İngiltere'de Epstein depremi! Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti
CHP’li belediye başkanı ifadeye çağrıldı CHP'li belediye başkanı ifadeye çağrıldı
Evinin bahçesinde korkunç son Başı şerit testereye sıkıştı Evinin bahçesinde korkunç son! Başı şerit testereye sıkıştı
Katliam gibi kaza 30 kişi feci şekilde can verdi Katliam gibi kaza! 30 kişi feci şekilde can verdi
Ülke tarihinde bir ilk yaşandı, gelişmeye Trump da kayıtsız kalamadı Ülke tarihinde bir ilk yaşandı, gelişmeye Trump da kayıtsız kalamadı

23:11
Tedesco’dan Trabzonspor maçı hakkında çarpıcı yorum
Tedesco'dan Trabzonspor maçı hakkında çarpıcı yorum
22:59
Annesi, kızı ve eşini öldüren adam intihar etti
Annesi, kızı ve eşini öldüren adam intihar etti
22:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün’e destek telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e destek telefonu
22:06
Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı’ndan birkaç saat önce ABD’den telefon aldık
Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı'ndan birkaç saat önce ABD'den telefon aldık
21:54
Fenerbahçe, Gençlerbirliği’ni ilk yarıda bulduğu 3 golle yendi
Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni ilk yarıda bulduğu 3 golle yendi
21:47
Avustralya polisinden namaz kılan Müslümanlara sert müdahale
Avustralya polisinden namaz kılan Müslümanlara sert müdahale
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 23:32:42. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'den 3-1'lik zafer - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.