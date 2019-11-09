Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'den Cedi Osman'a: "Bir gün neden olmasın?"
Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Cedi Osman'a: 'Bir gün neden olmasın?'

Fenerbahçe'den Cedi Osman'a: "Bir gün neden olmasın?"

6 saat önce

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman'ın, "Hep Fenerbahçe'de oynama hayalim vardı.

Fenerbahçe'den Cedi Osman'a:

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman'ın, "Hep Fenerbahçe'de oynama hayalim vardı. Hem taraftarından dolayı, hem de büyük bir kulüp" açıklamasına yanıt verdi.

Sarı lacivertli kulüp sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Merhaba Cedi Osman, mesajını aldık! Bir gün neden olmasın? Şimdilik NBA'deki performansını gururla takip edip seni destekleyeceğiz" ifadelerine yer verdi.


Fenerbahçe, Cedi Osman, Beko, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 07:21 Kaynak: DHA
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