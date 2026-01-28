Fenerbahçe'den Önemli Galibiyet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe'den Önemli Galibiyet

28.01.2026 22:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Opet, Casademont Zaragoza'yı 69-67 yenerek liderliği garantiledi ve 10. galibiyetini aldı.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Sinisa Prpa (Sırbistan), Hendrik Laas (Estonya), Sava Cetkovic (Karadağ)

Fenerbahçe Opet: Allemand 3, Sevgi Uzun 8, Williams 15, Rupert 10, Meesseman 21, Olcay Çakır Turgut 2, Alperi Onar 3, McCovan 6, Milic 1

Casademont Zaragoza: Leite 12, Ortiz 6, Hempe 11, Fingall 2, Pueyo 10, Bankole 4, Hermosa 2, Gueye 8, Mawuli 2, Vorackova 8, Flores 2

1. Periyot: 22-21

Devre: 47-34

3. Periyot: 53-53

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu 5. maçında Fenerbahçe Opet, ağırladığı İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibini 69-67 mağlup etti ve liderliği garantiledi.

Altılı Final'i de daha önceden garantileyen sarı-lacivertli takım, 10. galibiyetini aldı. İspanyol temsilcisi ise 5. yenilgisini yaşadı.

Fenerbahçe'de Emma Meesseman'ın 21, Gabby Williams'ın 15 ve Iliana Rupert'in 10 sayısı galibiyette önemli rol oynadı.

Konuk ekipte ise Carla Leite'nin 12, Merritt Hempe'nin 11 ve Helena Pueyo'nun 10 sayısı kazanmak için yeterli olmadı.

Mücadeleyi Başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri takip ederek sarı-lacivertli takıma destek oldu.

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Önemli Galibiyet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mumbai değil Kastamonu Vatandaşlar hemen telefona sarıldı Mumbai değil Kastamonu! Vatandaşlar hemen telefona sarıldı
Prens Selman’dan dikkat çeken Türkiye talimatı Prens Selman'dan dikkat çeken Türkiye talimatı
Netanyahu kirli planını açıkladı Türk askerini resmen hedef aldı Netanyahu kirli planını açıkladı! Türk askerini resmen hedef aldı
Trabzon’da 3.8 büyüklüğünde deprem Trabzon'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Dünya devi firma 30 bin kişiyi işten çıkarıyor Dünya devi firma 30 bin kişiyi işten çıkarıyor
BAE’den ABD’yi küplere bindirecek karar: İran’a yönelik herhangi bir saldırıya izin vermeyeceğiz BAE'den ABD'yi küplere bindirecek karar: İran'a yönelik herhangi bir saldırıya izin vermeyeceğiz

22:14
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor Sömestr tatili uzayabilir
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir
22:03
FED, faizi sabit bıraktı
FED, faizi sabit bıraktı
21:54
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
21:01
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran’ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
20:41
AK Partili Özcan’dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
20:29
Hastane önündeki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı
Hastane önündeki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 23:04:33. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Önemli Galibiyet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.